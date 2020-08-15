شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يزور البطل محمد مهران رمز المقاومة الشعبية في المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، السبت، البطل محمد مهران، أحد أهم رموز المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي، بمستشفى النصر التخصصي، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد ان أجريت له عملية جراحية لتركيب منظم دائم ثنائي للقلب.

وتأكد المحافظ من مستوى الرعاية الطبية والصحية المقدمة للبطل محمد مهران، مؤكدا: «أننا جميعا نقدر بطولات وتضحيات البطل محمد مهران في سبيل الوطن، ونتمنى له الصحة والعافية وأن يتم الله شفاءه على خير».

ووجه محافظ بورسعيد إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للفدائي البطل، مؤكدا ان «البطل محمد مهران يحظى بمكانة خاصة في قلوب الجميع من أبناء بورسعيد وان بطولاته وتضحياته من اجل الوطن سوف يسجلها التاريخ على مر العصور والاجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة».

وشارك محمد مهران في صباه في كتائب المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، وتمكن من القضاء على الكثير من المظليين من قوات العدوان في منطقة الجميل، حتي تمكنت القوات البريطانية من اسره وحبسه وتعذيبه في معسكر اعتقال قبرص وقاموا أثناء التعذيب باقتلاع عينيه.

وكرمه الرئيس جمال عبدالناصر وعينه في متحف بورسعيد الحربي، كما كرمه الرئيس السادات، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء توليه وزارة الدفاع بمد خدمته بالمتحف مدي حياته ومنحه فرصة الحج.

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