شكرا لقرائتكم خبر عن «من محافظات مجاورة».. مستشفيات القليوبية تسجل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت مستشفيات العزل في محافظة القليوبية، السبت، 194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جاءت من محافظات مجاورة.
وسجلت الاحصائيات الرسمية للمحافظه طبقا لبيان مديرية الصحة صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى الآن عند 9185 حالة إصابة.
وتوزعت الإصابات في القليوبية بواقع 723 حالة إصابة في الخانكة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 624 حالة، وبنها 2360 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1011حالة، وقليوب 677 حالة، ومدينة قها 46 وكفر شكر 441 حالة إصابة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,220
-
تعافي
57,858
-
وفيات
5,124
كانت هذه تفاصيل خبر «من محافظات مجاورة».. مستشفيات القليوبية تسجل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.