شكرا لقرائتكم خبر عن «من محافظات مجاورة».. مستشفيات القليوبية تسجل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفيات العزل في محافظة القليوبية، السبت، 194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جاءت من محافظات مجاورة.

وسجلت الاحصائيات الرسمية للمحافظه طبقا لبيان مديرية الصحة صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى الآن عند 9185 حالة إصابة.

وتوزعت الإصابات في القليوبية بواقع 723 حالة إصابة في الخانكة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 624 حالة، وبنها 2360 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1011حالة، وقليوب 677 حالة، ومدينة قها 46 وكفر شكر 441 حالة إصابة.