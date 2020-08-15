شكرا لقرائتكم خبر عن دقلو خلال لقائه مدبولي: يجب أن يستفيد كل بلد من إمكانات الآخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارته للخرطوم اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى، حيث أعرب دقلو عن سعادته الكبيرة بالزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين، مشيرا إلى الزيارتين اللتين قام بهما إلى مصر منذ توليه منصبه، وحرصه على الاستماع إلى آراء القيادة السياسية في مصر حول مختلف القضايا التي تهم البلدين.

وأشاد دقلو بوجه خاص بفوائد التعاون بين البلدين في مجال الربط الكهربائى، نظراً للحاجة الماسة للسودان لزيادة مصادرها من الطاقة.

وشدد دقلو على أهمية تعزيز التكامل في الأنشطة الاقتصادية بين مصر والسودان، بحيث يستفيد كل بلد من إمكانات البلد الآخر، ضارباً المثال على ذلك باستفادة السودان من كهرباء مصر، واستفادة مصر من الثروة الحيوانية في السودان.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة ناقشت المشروعات التي يمكن تنفيذها بطريقة واقعية، مستندة إلى احتياجات فعلية للبلدين، ومن ثم سوف تنعكس آثارها الايجابية على مستوى معيشة الشعبين.

وأضاف مدبولى أن مزيداً من الملفات سيتم تدشين التعاون بشأنها خلال زيارة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان إلى مصر، في الفترة المقبلة.

وحول ملف سد النهضة، أكد دقلو على أهمية تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ومن ثم فإن هناك حاجة للتوصل لاتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، ويلبى احتياجاتها التنموية، ويكون لبنة لمزيد من التعاون في المستقبل.

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وأضاف أن السودان يؤيد موقف مصر القائم على ضرورة التفاوض، وعدم قيام أي طرف بإجراءات أحادية.