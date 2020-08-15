شرطة الكهرباء تضبط 80 ألف قضية سرقة بقيمة 60 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة. وأسفرت الحملة خلال أسبوع عن ضبط 80235 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 60362127 جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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