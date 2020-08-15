شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 14 خطوة لتسجيل الرغبات على الموقع الإليكتروني لتنسيق الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب الراغب في التقدم لمكتب التنسيق من خلال التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

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• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.