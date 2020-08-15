شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من صلاحيتها.. مدير زراعة مطروح يقود حملات تفتيش على محلات الأعلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة من مديرية الزراعة بمطروح برئاسة المهندس احمد يوسف، مدير عام الزراعة، والمهندس عصام الدين ياقوت مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، والمهندس سعد يوسف، مدير الإدارة الزراعية بمطروح، حملة مرور على محلات الاعلاف للتأكد من وجود ترخيص للمحل والاطلاع على تاريخ الصلاحية وطريقة التخزين الصحيحة للاعلاف وذالك للمحافظه على الثروة الحيوانية.

وبحسب بيان، السبت، تأتي هذه الحملات التفتيشية للاطمئنان على صلاحية الأعلاف حتى لاتصاب الثروة الحيوانية جراء بيع هذه المحلات الأعلاف منتهية الصلاحية أو بها ما يسبب أضرار للثروة الحيوانية بالمحافظة.