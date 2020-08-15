شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الدراسات العليا فى كلية التربية بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت امتحانات الدراسات العليا فى كلية التربية بجامعة العريش في شمال سيناء، وسط اجراءات احترازية ووقائية فى مواجهة كورونا.

وأكد الدكتور رفعت عمر عزوز، عميد كلية التربية بجامعة العريش، على هدوء وانتظام الامتحانات مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وملاحظى الامتحانات ومسئولى اللجان والكنترول، مشيرا إلى توفير طاقم طبى متخصص لمتابعة الطلاب وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أى طالب ولمواجهة الطوارىء، وأنه تم توفير كافة احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.

ومن جانبه، أعلن الدكتور عصام عطية عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الامتحانات يؤديها عدد 530 طالبا وطالبة من الدبلومات العامة والخاصة والمهنية، مشيرا الى أنها مستمرة بصفة يومية حتى يوم 18 أغسطس الجارى، وأن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش وافق على تسكين جميع الطلاب المغتربين فى المدينة الجامعية بالعريش خلال فترة الامتحانات.

وأضاف أنه من المقرر بدء امتحانات تمهيدى الماجستير والدكتوراة اعتبارا من النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل. ويذكر أنه تم الانتهاء من امتحانات نهاية العام للفرقة الرابعة بالكلية، الاثنين الماضى، والتى بدأت يوم 15 يوليو الماضى للشعبتين العلمية والأدبية فى مختلف الأقسام.