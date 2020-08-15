شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الاسكندرية: تحويل التعليم بكلية الحقوق إلى نظام الساعات المعتمدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، بتقنية الفيديو كونفرنس، مدرج الدكتور عكاشة عبدالعال بكلية الحقوق بعد استكمال أعمال التطوير الشامل التي تمت به ليتسع لـ500 طالب.

حضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس الجامعة، أن كلية الحقوق تشهد نقلة نوعية في التحول لنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021/2020، مما يستلزم التطوير المستمر للمبانى والمدرجات بالكلية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

وأشار الدكتور امين مصطفى عميد الكلية أن المدرج تم تجهيزه بأحدث الوسائل التعليمية من أنظمة صوتية وتهوية وإضاءة مناسبة وحديثة، وشاشة تفاعلية لمواكبة طرق التعليم الحديث، مضيفاً انه تم تجهيزه أيضاً ليستخدم في عقد المؤتمرات، ومناقشة الرسائل العلمية، وإقامة لقاءات وعروض مسرحية للطلاب.