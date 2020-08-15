شكرا لقرائتكم خبر عن هُنا سكك حديد مصر.. حكاية 30 سنة تصنيع عربات قطارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

٣٠ عاما تمر على أول تصنيع محلي تقوم به مصر لعربات السكة الحديد، بعد نحو قرن ونصف تقريبا من الاستيراد، وذلك عندما اتفقت مصر عام ١٩٩٠ مع شركة تيمونزا الإسبانية على تحويل ٢٧٥ عربة من مقاعد خشبية إلى درجة أولى وثانية مكيفة، ونحو ٥٠٠ عربة مميزة درجة ثانية و٥٥ عربة نوم، وذلك في ورش كوم أبوراضي في بني سويف والتي تم بناها عام ١٩٨٤.

مشروع التصنيع المحلي، والذي بدء بالعربة الكاربون استيل وتتطور بالاستانلس، لم يتوقف عند عربات الركاب فقط، قام أيضا بتصنيع عربة ركاب رأسية داخل الورش، وتضمنت العربة كل وسائل الأمان والراحة والفخامة وذلك لكي يستخدمها رئيس الجمهورية في حالة استخدام القطار، كما قامت الأيادي المصرية الماهرة بتصنيع عربة فاخرة أطلق عليها النادي كانت تلحق بالزيارات الرسمية وأيضا عربة اجتماعات وقد استخدمها أمراء ورؤساء الدول الأوروبية وأيضا استخدمها الرئيس الراحل حسني مبارك.

رحلة التصنيع المحلي لعربات السكة الحديد لم تتوقف، ففي عام ٢٠١٥، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، مشروع التعاون مع الصين في تصنيع ٢١٢ عربة، استانليس استيل، حيث تم تصنيع نحو ١٠٠ عربة درجة أولى وثانية وتوب في أي بي في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بنسبة تصنيع مصرية بلغت ٤٥% من مكونات العربة.

ويواصل مصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع، مسيرة التصنيع المحلي في عربات الركاب والبضائع، وأيضا ورش كوم أبوراضي التي تقوم بتطوير العربات القديمة، على الرغم من توقف مشروع التصنيع المشترك المصري الروسي المجري، حيث لا يزال الغموض يسيطر على صفقة ١٣٠٠ عربة مع تحالف شركتي المجر وروسيا، فعلي الرغم من توقيع السكة الحديد عقد ملزم بالتصنيع المحلي في مصر، وإنشاء ورشة لصيانة العربات الجديدة، إلا أن مصادر كشفت أن السكة الحديد تنازلت عن هذا الشرط دون إيضاح الأسباب وأن هناك تعديل تم على عقد تمويل سمح من خلاله بأن تصنع ال١٣٠٠ عربة مناصفة بين دولتي المجر وروسيا.

ويكشف المهندس محمود سامي، مدير أول مشروع تصنيع محلي لعربات السكة الحديد عام ١٩٩٠، ورئيس هيئة السكة الحديد الأسبق، أن «فكرة التصنيع المحلي للعربات كان حلم، واستطعنا تحقيقه بإمكانات بسيطة، حيث استطعنا أن ننجز المشروع بأيادي مصرية بالتعاون مع الاسبان».

وأضاف «سامي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «دولة ماليزيا طبقت نفس المشروع، وطلب الأسبان أن أصبح مدير مشروع تصنيع العربات ولكن مصر رفضت».

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وأوضح: «صنعنا جميع احتياجتنا من العربات بداية من العربات المكيفة مرورا بعربات النوم، لدرجة أننا قمنا بتصنيع عربة بترابيزات ومقاعد خشبية فاخرة أطلق عليها عربة نادي، وأيضا قمنا بتصنيع عربة خاصة لرئيس الجمهورية، لأن آخر عربة كانت العربة الانجليزية التي كان يستخدمها الملك فاروق وأصبحت غير صالحة وبدلا أن نصنعها في الخارج قمنا بتصنيعها في ورش كوم ابو راضي».

عربات السكة الحديد

عربات السكة الحديد

عربات السكة الحديد

عربات السكة الحديد

عربات السكة الحديد