شكرا لقرائتكم خبر عن «زوّغوا أثناء العمل».. إحالة العاملين في 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين في 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق، لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية رغم التوقيع في كشوف الحضور، بعد متابعة 12 مركز شباب في 3 إدارات فرعية.

وبحسب بيان، السبت، بدأت جولة المتابعة بإدارة شباب طوخ، وشملت مراكز شبرا هارس، ترسا، الحسانية، خلوة سنهرة، حيث وجدوا مغلقين وتغيب العاملين بهم.

وفي مركز شباب أجهور الكبرى، تبين وجود عامل بقرار مجلس إدارة، وتغيب العاملين عن المركز، كما شملت المتابعة مراكز قرقشندة، ونامول، وسنهرة، وتبين انضباط العاملين بها والالتزام بالحضور واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتبين من المتابعة الميدانية غلق مركز شباب جزيرة النجدي التابع لادارة شباب قليوب، وغياب العاملين عن المركز.

وفي إدارة شباب شبين القناطر شملت المتابعة مراكز شباب عرب صبيح، والزهويين، والكوم الأحمر، وجرى التأكد من انضباط العاملين بالمراكز والتزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية.

وتأتي المتابعات المفاجئة لمراكز الشباب وفقا لتوجهات الوزارة وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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