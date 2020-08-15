أخبار مصر | منهم 8 من ذوي القدرات.. تعيين 366 شاباً بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر منهم 8 من ذوي القدرات.. تعيين 366 شاباً بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط 366 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 8 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغوا 1734 شاباً ، فضلا عن اصدار 432 شهادة قياس مستوى المهارة، و432 كارنية مزاولة الحرفة.



وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 6 آلاف و 600 جنيه علي الرعاية الاجتماعية لـ 25 عاملا من العمال المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 46 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة.