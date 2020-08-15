شكرا لقرائتكم خبر عن اعترضت على ثمن اللقاء الجنسي.. كشف تفاصيل مقتل مُسٍنة ببشاعة في العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة إفريقية الجنسية في حالة تعفن داخل منزلها بمنطقة العجوزة، إذ تبين أن شابا سوداني الجنسية وراء ارتكاب الواقعة.

بداية الواقعة، بتلقي اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من قسم شرطة العجوزة، بعثور أهالي المنطقة على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بشارع عبده خطاب، وانبعاث رائحة كريهة من الشقة السكنية الخاصة بها.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وبفحص الجثة تبين أنها لـ«أمل» 65 عامًا، تحمل الجنسية السودانية، والجثة في حالة تعفن، وترتدي كامل ملابسها.

وكشفت التحريات الأولية أن مسرح الجريمة يتكون من غرفتين وحمام ومطبخ، وأن الجثة كانت ملقاة على سرير بغرفة النوم، وبفحص المتعلقات الشخصية تبين أنها حضرت إلى القاهرة منذ شهر يونيو الماضي، واستأجرت الشقة مقابل 1700 جنيها شهريًا.

وأضافت التحريات أن الجثة كانت مسجاة على السرير مقيدة اليدين من الخلف، بجلباب حريمي، ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء، ورقبتها مشدودة للخلف بشدة، ما أدى لقطع الجلد المحيط بالفكين.

وبدأ رجال المباحث في مناقشة جيران المجني عليها وشهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع الجريمة، والذين أقروا بأن الضحية تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى سيدتين من ذات جنسيتها، مرة واحدة كل أسبوع، وعُثر في موقع الجريمة على آثار استضافة بصالون الشقة، حيث عُثر على عبوة «كان» وسيجارتين.

وبمعاينة مداخل ومخارج الشقة السكنية موقع الجريمة، تبين سلامة منافذها بالكامل، ما أرشد رجال المباحث إلى أن المتهم دخل بطريقة سليمة دون اقتحام.

وبتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم بتنفيذ الجريمة، «حسام. ع - 25 سنة - سوداني الجنسية»، حضر إلى القاهرة هو الآخر عام 2019، ومقيم في منطقة الطوابق فيصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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وقال المتهم أمام رجال المباحث، إنه كان يتردد على مقهى بشارع عبدالرحيم عبدالمحسن بمنطقة أرض اللواء، وهي مقهى يتردد عليها السودانيون، وتعرف على الضحية هناك منذ 4 أشهر، وكانا يتقابلان الاثنين بشكل مستمر.

وأضاف أنها اقترضت منه مبلغ 200 جنيه، وعندما طلب المبلغ، أخبرته بعدم قدرتها على رده في ذلك الوقت، فعرض عليها إقامة علاقة غير شرعية بينهما ووافقت.

وتابع أنه رغم فارق الـ40 عامًا بينهما، إلا أنه حضر إلى شقتها السكنية أكثر من مرة، إلا أنه في المرة الأخيرة، كان بينهما اتفاق على أن يعطيها 200 جنيه بعد انتهائه من العلاقة، إلا أنه رفض ذلك بعدما انتهى، وأعطاها 20 جنيها فقط، ما دفعها للتشاجر معه فقتلها واستولى على هاتفها المحمول.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.