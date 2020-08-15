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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انهيار عقار في شارع قصر النيل.. ومحافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ (صور) [image:2:center] [image:3:center] [image:4:center] [image:5:center] [image:6:center] [image:7:center] [image:8:center] Advertisements [image:9:center] [image:10:center] الوضع في مصر

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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