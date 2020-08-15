شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي: «الألسن» و«الذكاء الاصطناعي» بالغردقة جاهزتان لاستقبال الطلاب الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن كليتي الألسن والذكاء الاصطناعي بالغردقة جاهزتان لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي، وتجهيز المعامل لكافة احتياجاتها، بتكلفة وصلت ١٤٠ مليون جنيه.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي أن لجنة فنية من المجلس الأعلى للجامعات والرقابة الإدارية قامت بتفقد منشآت الكليتين، ورفعت تقريرها عن جاهزية الكليتين لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على فتح ٤ أقسام لغات لتدريس اللغات الإيطالية والروسية والألمانية والإنجليزية بكلية الألسن بمدينة الغردقة، والتي تستعد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل.

وأوضح «غرباوي» أن كليات جامعات جنوب الوادي فرع الغردقة ستكون جميعها مرتبطة بالمجتمع، ومتطلبات سوق العمل والإمكانيات المادية والبشرية والمشروعات التي تشتهر بها محافظة البحر الأحمر، حتى يتاح للطلاب الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيقي، وأهم هذه الكليات هندسة التعدين والطاقة.

فيما طالب أولياء أمور الطلاب من خريجي الثانوية العامة بالبحر الأحمر، وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بإدراج الكليتين في مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة بهدف ربط التعليم الجامعي والخريجين بسوق العمل، ووجه أولياء الأمور نداء وومناشدة للمجلس الأعلى للجامعات بإدراج الكليتين ضمن رغبات مكتب التنسيق.

وأكد دكتور محفوظ عبدالستار، عميد تربية الغردقة، أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة ٥٠٠ فدان، تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة ٩٢٠٠ متر، بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه، على أحدث طراز السلامة المهنية، وتشمل المباني ١٢ معملا، و١٤ قاعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا.

وأضاف «عبدالستار» أنه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة، منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

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