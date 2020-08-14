أخبار مصر | غدا.. إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020

يعقد للمجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، غدا السبت الموافق 15 أغسطس، لتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 وذلك لطلاب الثانوية شعبة العلمي "علوم ورياضة" والشعبة الأدبية.

كما يناقش اجتماع المجلس، أعداد الطلاب التي سيتم قبولها في الكليات وإعلان موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق التي من المقرر انطلاقها في 22 أغسطس عقب انتهاء اختبارات القدرات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم حاليا تقدير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، في تقدير أسئلة الاختبارات للطلاب بنظام ٣ و٥ سنوات في التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية في ٩٠ مقر تصحيح أعدتهم وزارة التعليم في ٢٣ كنترول للتعليم الفني.

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وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إنه سيتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية في الأسبوع الأخير من أغسطس، او بحد أقصي اول أيام شهر سبتمبر.

وأوضح أن النتيجة سيتم إعلانها عبر رابط إلكتروني علي موقع وزارة التربية والتعليم، علي أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة.

يذكر أن 440 ألف 839 طالب وطالبه بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، قد أدوا آخر امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وذلك في 42 مادة فترة أولى، داخل 2986 لجنة سير امتحان.