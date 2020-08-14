أخبار مصر | نصائح مهمة من الصحة للباعة في الأسواق بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح مهمة من الصحة للباعة في الأسواق بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة نصائح مهمة لـ الباعة في الأسواق، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة، إنه على الباعة الحفاظ على سلامة زبائنهم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام، مشددة على الحرص على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين.