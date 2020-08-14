أخبار مصر | غدا.. رئيس الوزراء يزور السودان لبحث ملف سد النهضة والتعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. رئيس الوزراء يزور السودان لبحث ملف سد النهضة والتعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القاهرة غدا السبت، متوجها إلى دولة السودان، على رأس وفد يضم وزراء الري والموارد المائية والكهرباء والطاقات المتجددة والصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم، في زيارة رسمية تستغرق يوما.