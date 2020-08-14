أخبار مصر | غدا.. رئيس الوزراء يزور السودان لبحث ملف سد النهضة والتعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. رئيس الوزراء يزور السودان لبحث ملف سد النهضة والتعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يغادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القاهرة غدا السبت، متوجها إلى دولة السودان، على رأس وفد يضم وزراء الري والموارد المائية والكهرباء والطاقات المتجددة والصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم، في زيارة رسمية تستغرق يوما.
ومن المقرر أن يلتقي مدبولي، برئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك وعدد من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة ومشروع الربط الكهربائى بين البلدين، بجانب عدد من الملفات الأخرى والقضايا الهامة كما تشهد جلسة المباحثات الثنائية، متابعة آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.