شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: معرض ملوك الشمس يفتح أبوابه فى العاصمة التشيكية آخر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم إلى المتحف القومى بالعاصمة التشيكية براج القطع الأثرية الخاصة بمعرض "ملوك الشمس" تمهيدا لافتتاحه فى آخر أغسطس الجارى، وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض سيستمر لمدة ستة أشهر، حتى فبراير 2021.

يعرض المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية فى منطقة ابو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأوانى الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل أوشابتى من الفيانس.

وتشارك مصر بمتحف فيرجينيا للفن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" وذلك فى محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يضم 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتى هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقى لمدينة الاسكندرية وميناء أبى قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهه ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبى الهول.

ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبى الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلى والأدوات المنزلية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ المعرض فى استقبال الجمهور غدًا وحتى شهر يناير 2021، على أن يستقبل 35 زائرا فقط كل ربع ساعة، وذلك ضمن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التى تتخذها إدارة المتحف لتنظيم الزيارة بالمعرض وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، كما تم مد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا وذلك لمنع تكدس الزائرين.

جدير بالذكر أن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بدأ رحلته حول العالم متذ عام 2015، كان أولها بمعهد العالم العربى فى فرنسا تحت عنوان (أوزيريس، أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطانى بإنجلترا حتى أنهى رحلته فى المدن الأوروبية بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسورى ثم مينابولس.