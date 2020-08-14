شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من مقررة «قومي المرأة» ببني سويف للنواب الفائزين في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نرمين محمود، مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، رسالة إلى النواب الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في القائمة الوطنية والمقاعد الفردية بمحافظه بني سويف، عبر الصفحة الرسمية للمجلس على شبكة التواصل الاجتماعى، ومن بينهم الدكتورة حنان عبدالحميد، الفائزة بالمقعد في قائمة الشيوخ على مستوى الصعيد وعميد كلية علوم بنى سويف، وتمنت لهم مزيدا من التوفيق.

وأوضحت أن المرأة شاركت بقوة في انتخابات الشيوخ وكانت الحصان الأسود، ورصدنا قيام المرأة بالتعبير عن رأيها من خلال خروجها للإدلاء بصوتها في الانتخابات.

كما وجهت مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف وللا جهزه الامنيه والقوات المسلحه والمستشارين المشرفين على اللجان الانتخابيه والوحدات المحليه والإعلاميين ورائدات المجلس القومي للمرأة ببني سويف وعضوات الفرع وكل من ساهم في متابعه العملية الانتخابية وتيسير مشاركة المرأه في الانتخابات والتى أثبتت بتواجدها ومشاركاتها الايجابية والفعالة أنها السند والداعم للوطن.