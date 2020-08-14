أخبار مصر | مصادرة محتويات محل كشري شهير بالدقي لانتهاء تراخيصه (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصادرة محتويات محل كشري شهير بالدقي لانتهاء تراخيصه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، وبالتعاون مع شرطة المرافق وجميع إدارات الحي من رخص المحلات والإشغالات والبيئة والإعلانات، حملة مسائية مكبرة للمرور على المحلات وإعادة الانضباط في الشارع، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، إن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات محل كشري شهير بالدقي لانتهاء مدة التراخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف "رئيس حي الدقي"، تم رفع اشغالات الكافيهات المخالفة من ميدان عمان، حيث أسفرت الحملة علي رصد أكاديمية لتعليم فنون الرسم والموسيقي بشارع جهينة بدون ترخيص، لأنه يدار في وحده سكنيه وتم إعلانه بسرعه التوجه للحي لعمل مصالحه بتغير النشاط من سكني إلى تجاري وتم رفع كافة محتوياته.

كما تم رفع العديد من الاشغالات للباعة الجائلين ورصد السيارات والدرجات النارية التي تقوم بالانتظار اعلي الرصيف وتحرير مخالفه ٥٠٠ جنيه للمخالفين، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

محافظ الجيزة: السبت المقبل آخر موعد لسداد رسوم جديه التصالح للمتقدمين بالطلبات

وأعلنت محافظة الجيزة أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو يوم السبت المقبل 1582020.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة لمتابعة توافد المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء مؤكدا أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

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وخلال الجولة شدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بضرورة التسهيل على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي وسرعه انهاء الإجراءات الخاصة بهم والتعامل الجيد مع المواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم داخل المركز التكنولوجي للتعرف على ابرز المعوقات التي تواجههم للسعى نحو حلها وازالتها.

كما شدد محافظ الجيزة على مسئولي الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور لافتا إلى أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وكان محافظ الجيزة قد عقد لقاءات دوريه مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزاله أي معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدما في ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات او الراغبين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة.