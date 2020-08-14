شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة علي مستوي الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ( 1441هـ- 2020م ) على مستوي الجمهورية.

وهم الطالبة «نهال ناصر على سعد الدين حجازي» بمعهد المندورة بمركز ومدينة كفرالشيخ، لحصولها على المركز الرابع مكرر الشعبة العلمي بمجموع 649 درجة، والطالب «محمد محمود محمد عبدالله غنيم» بمعهد الحامول، لحصوله على الثالث الشعبة الأدبية كفيف بمجموع 590 درجة، والطالبة «ايمان ابو زيد السيد ابو زيد الرفاعي» لحصولها على المركز التاسع مكرر الشعبة العلمي بمجموع 648 درجة، والطالبة «تقي سعد عبدالعزيز سعد بكر» لحصولها على المركز التاسع مكرر بمجموع 648 درجة، والطالبة «رحمة محمد السيد عمر السقا» لحصولها أيضاً على المركز التاسع مكرر بمجموع 648 درجة.

وعبر محافظ كفرالشيخ، عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولي ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، موجهاً التهنئة لفضيلة الدكتور الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقيادات الأزهر الشريف لتميز أبنائهم وحصولهم على المراكز الأولي على مستوى الجمهورية.

أوائل الثانويه الازهريه