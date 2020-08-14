شكرا لقرائتكم خبر عن بينها إثيوبيا .. الكنيسة الأسقفية تختتم برنامجاً تدريبياً لـ25 لاجئاً من 4 دول لتأهيلهم لسوق العمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم مكتب خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية بمصر، الخميس، برنامجا تدريبًا لـ 25 لاجئا لتعريفهم على المهارات الشخصية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وبحسب بيان للكنيسة، يمثل المتدربون جنسيات مختلفة بينها السودانية والسورية والإثيوبية واليمينية، حيث تلقوا تدريبًا على تنمية مهارات التواصل الفعال وحل المشكلات وأهمية العمل الجماعي وكيفية البحث عن فرصة عمل وحل المشكلات.

وأجرى مكتب اللاجئين التدريب على مدار يومين، حيث قدم الدكتور اميل جبرة المتخصص في تنمية المهارات سلسلة محاضرات مسجلة مسبقاً ثم ورشة عمل انتهت بتسليم شهادات تقدير للمشاركين.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.

لاجئون من 4 دول يشاركون فى برنامج تدريبى للكنيسة الاسفية لتأهيلهم لسوق العمل

لاجئون من 4 دول يشاركون فى برنامج تدريبى للكنيسة الاسفية لتأهيلهم لسوق العمل

لاجئون من 4 دول يشاركون فى برنامج تدريبى للكنيسة الاسفية لتأهيلهم لسوق العمل