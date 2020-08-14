شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي ناعيًا سمير الإسكندراني: عاشق لتراب وطنه.. مخلصا لفنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعي الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان والمطرب القدير سمير الاسكندراني والذي وافته المنية داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. وقال الليثي: «فقدنا قامة فنية وإنسانية كبيرة لفنان عاشق لتراب وطنه مخلصا لفنه صاحب رؤية مستنيرة ومثقفة، وله العديد من البطولات خارج الوسط الفني.. رحم الله الفنان القدير سمير الاسكندراني واسكنه فسيح جناته». ويذكر أن «الليثي» قد أجرى حوارًا تليفزيونيا مع «الإسكندراني» قبل رحيله حيث كشف العديد من الاسرار والبطولات حول مسيرته الفنية والإنسانية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الليثي ناعيًا سمير الإسكندراني: عاشق لتراب وطنه.. مخلصا لفنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.