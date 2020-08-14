أخبار مصر | 3 أسباب وراء خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 03:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 أسباب وراء خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الأيام الماضية اشتكى عدد من المواطنين، الذين يستخدمون عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، من خصم أرصدتهم الموجودة في العدادات، الأمر الذي أثار لغطا كثيرا بين المواطنين.

وكشفت مصادر من وزارة الكهرباء عن سبب خصم هذه الأرصدة، حيث أنهم انتقلوا من شريحة إلى أخرى، وبالتالي يطبق عليهم الأسعار الخاصة بالشريحة التي انتقلوا إليها، وحسابهم على هذا الأساس، ويقوم العداد بخصم الفرق مباشرة حال تعدي الشريحة.

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وأوضحت المصادر، أن سعر محاسبة الشريحة الأولى 38 قرشا، وحجمها 50 كيلوات، وقيمتها المالية 19 جنيها (50 كيلو × 38 قرشا)، وقيمة الشريحة الثانية 24 جنيها، وهي من 51 كيلوات حتى 100 كيلوات، بسعر 48 قرشا للكيلوات الواحد، وبالتالي فإن سعر الشريحتين مجتمعتين 43 جنيها، أما الشريحة الثالثة وهي تبدأ إذا وصل الاستهلاك 101 كيلوات، فإن سعرها 65 قرشا للكيلوات الواحد، وبالتالي فإن 100 كيلو × 65 = 65 جنيها، وهنا الفارق حوالي 22 جنيها، يقوم العداد بخصمها تلقائيا عند الدخول في الشريحة الثالثة.

ولفت المصدر إلى أن من يكسر حاجز استهلاك الـ100 كيلوات، يخرج من الدعم المخصص للشريحتين الأوليتين.

وكشف، أن هناك خصم ثان يتم تطبيقه إذا استهلك المواطن 651 (ك وس)، وقيمة 139 جنيها، أما الخصم الثالث يحدث عند استهلاك المواطن لـ1001 (ك وس) وهو ما لم يتم تطبيق أي دعم له على الإطلاق فيتم تطبيق خصم تلقائي بقيمة 270 جنيها.