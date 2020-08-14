شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غدا بدء إعلان نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءًا من غد السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg

وكان اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، كما بدأت إجراءات الاطلاع بالمقرات منذ الأحد 9 أغسطس 2020.

وأوضح رئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك حيث يتم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.

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وشدد على أن تقدم طلبات الاطلاع لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال، موضحا يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة، ومواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

وأوضح أنه يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

وشدد على أنه يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية: "وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

وأشار إلى أنه يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع، ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

وتابع: إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل، وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب والطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.

