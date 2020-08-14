شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف تضليل رمضان صبحي.. ويؤكد: اللاعب وقع عقد إعلان باعتباره لاعب في الأهلي يوم 29 يوليو رغم انتهاء عقده في 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بإحدى شركات الإعلانات، تضليل رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق للشركة قائلاً: "ضحك علينا خلال توقيعه لعقد إحدى الإعلانات بأنه لاعب بالأهلي، حيث وقع العقد يوم 29 يوليو الماضى على الرغم من أن عقده مع الأهلي انتهي يوم 30 يونيو" .

تابع المصدر لـ " الخليج 365 " رمضان صبحي عقده إنتهي مع الأهلي في شهر يونيو فكيف للاعب يمثل منتخب مصر أن يقوم بالتوقيع على عقد إعلان لإحدي الشركات بأنه لاعب في الأهلي، والحصول على مبلغ مالي كبير وصل إلى 4 ملايين جنيه نظير المشاركة في الإعلان على أنه لاعب بالقلعة الحمراء.

أضاف المصدر المسئول بإحدي شركات الإعلان أن قيام رمضان صبحي بهذا الأمر يقلل من أسهمه في استعانة الشركات الكبرى به والتواجد في إعلاناتهم، لأنه لم يحترم العقد الموقع بينهم وبه نوع من الكذب والتضليل بانتحاله صفة أنه لاعب في الأهلي، والذى أعلن مسئولو الأهلي مؤخرًا أنه لم يجدد تعاقده معهم.

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وبلغت قيمة استعارة رمضان صبحى الأولى فى 2019، ملغ 800 ألف دولار لمدة موسم، قبل استعارته مجددا هذا الموسم مقابل مليون و600 ألف دولار، أى أن قيمه استعاراته كلفت النادى 2 مليون و400 ألف دولار، ما يقارب 50 مليون جنيه.

رمضان صبحى غاب عن معظم مباريات الأهلى هذا الموسم بداعى الإصابة، وحصل خلال فترة إعارته الأخيرة على قرابة المليون دولار، ما يعادل ١٦ مليون جنيه، فى الوقت الذى قام بتصوير إعلان لإحدى الشركات حصل خلاله على ٤ ملايين جنيه، وفى المقابل لم يشارك رمضان صبحى مع الأهلى سوى فى ٩ مباريات سجل خلالها ٥ أهداف، الأمر الذى جعل العديد من الجماهير تطالب رمضان برد راتبه المقدر بـ١٦ مليون جنيه، وكذلك أجره عن الإعلان الذى قام بتصويره لكونه فقط لاعبا فى الأهلي، ما يعنى أن رمضان صبحى مطالب برد مبلغ ٢٠ مليون جنيه للأهلي.