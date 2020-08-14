شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الأطعمة أو تغليفها أو توصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قللت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس من خطر انتشار فيروس كورونا على عبوات المواد الغذائية، وحثت المواطنين على عدم الخوف من دخول الفيروس إلى السلسلة الغذائية.

وكانت مدينتان في الصين قد اعلنتا إنهما عثرتا على آثار لفيروس كورونا في الأغذية المجمدة المستوردة وعلى عبوات المواد الغذائية، مما أثار مخاوف من أن شحنات المواد الغذائية الملوثة قد تتسبب في تفشي جديد.

وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، خلال بيان له اليوم: "يجب ألا يخشى الناس الطعام، أو تغليفه، أو تجهيزه، أو توصيله، لا يوجد دليل على أن الأطعمة أو السلسلة الغذائية، تشارك في نقل هذا الفيروس، ويجب أن يشعر الناس بالراحة والأمان ".

وقالت ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الصين اختبرت مئات الآلاف من الحزم، ووجدت عددًا قليلاً جدًا جدًا، أقل من 10" أثبتت إصابتها بالفيروس.

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وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 20.69 مليون شخص بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم وتوفي ما يقرب من 750 ألفًا، وفقًا لإحصاء منظمة الصحة العالمية، وحثت المنظمة البلدان التي تعقد الآن صفقات ثنائية للقاحات على عدم التخلي عن الجهود المتعددة الأطراف.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن روسيا أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس كورونا COVID-19 بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية، وهي خطوة شبهتها موسكو بنجاحها في سباق الفضاء في حقبة الحرب الباردة.

من جانبه، قال بروس إيلوارد، كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية ليس لديها معلومات كافية لإصدار حكم بشأن الاستخدام الموسع للقاح الروسي.