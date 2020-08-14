شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال لـ تليفزيون الخليج 365: مفيش لاعب بالأهلى يملك نصف إمكانيات رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلى السابق، أن هجوم الأهلى سيتأثر برحيل رمضان صبحى عن الفريق، قائلاً: "لا يوجد لاعب فى الأهلى فى الوقت الحالى، يمتلك نصف إمكانيات رمضان صبحى، والدليل أن رمضان فى بداية الموسم هو السبب فى تصدر الأهلى لبطولة الدورى العام فى الأسابيع الأولى، وكان يجب على إدارة الأهلى أن يخرج لتعلن للجماهير أنها لا تسطيع الوفاء بالمتطلبات المادية لرمضان".

وأضاف "عبد العال" خلال لقائه بـ"تليفزيون الخليج 365" مساء اليوم الخميس: "كل الناس بتهاجم رمضان صبحى وسايبين الإدارة، كان يجب أن يوفروا أموال صفقات حسين الشحات وطاهر محمد طاهر من أجل بقاء رمضان صبحى في القلعة الحمراء، الجماهير هي المخلص الوحيد للأندية، هي التي لديها الولاء، والتي لا تستفيد ولا لها أي مصالح، لا يوجد أى لاعب أو إدارى، أو رئيس نادى أو رئيس مجلس إدارة لديه ولاء أو انتماء".

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وتابع رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلى السابق: "أقول لجماهير الأهلى الزعلانة من رحيل رمضان صبحى خدوا موقف من الإدارة وأسالوهم لماذا تهرب اللاعيبة الكبيرة فى عهد الخطيب، لا يوجد فن فى التعامل مع اللاعبين، جلينا والجيل اللى بعدنا كان ينبهر بمكالمة من محمود الخطيب، اللاعبون الحاليون لم يشاهدوا الخطيب لاعبا حتى يستطيع التأثير عليهم في الانتقالات".

وختم عبد العال لقائه مع تليفزيون الخليج 365 قائلاً: "جماهير الأهلى لن تقبل عودة رمضان صبحى، وهى ليست متقبلة وجود أحمد فتحى في النادى بعد اتفاقه مع نادى بيراميدز".

وكان مسئولو الأهلي، فجروا مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدهم أنه كان فى مقدورهم الحفاظ على رمضان صبحي باستمراره مع الفريق حال الرضوخ لطلبات اللاعب والموافقة على دفع راتب سنوى له يقدر بـ30 مليون جنيه.

ولا يزال رحيل رمضان صبحي عن الأهلي واقترابه من الانتقال لبيراميدز يمثل صدمة لجماهير وعشاق الأهلي، خاصة أنه ليس اللاعب الأول الذي ينتقل من الفريق الأحمر لصفوف بيراميدز حيث سبقه عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف إكرامي.