شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: مطار الغردقة يستقبل رحلة أسبوعية من مولدوفا خلال موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطيران المدني، عن وصول أولى رحلات شركة أفيارى الأوروبية إلي مطار الغردقة الدولي قادمة من دولة مولدوفا ، حيث من المقرر أن يستقبل المطار رحلة واحدة أسبوعياً بنظام الطيران العارض لنفس شركة الطيران خلال فترة الموسم الصيفى الحالي ، وذلك في إطار تنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر وباقي دول العالم .

وقالت الوزارة في بيان صحفي ، مساء اليوم الخميس ، أن الرحلة وصلت مطار الغردقة الدولي وعلي متنها 180 راكبا ، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه فور هبوطها تعبيراً عن السعادة لإستقبال الرحلات الجديدة ، وكان في إستقبال الركاب الطيار نبيل الملاح مدير المطار ، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات وصول أول رحلة ، بالإضافة إلي الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .

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