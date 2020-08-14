شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 ، بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى"بمعرفة أمجد رفعت رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الإشتباه وأفاد بوجود كثافات عالية بإحدي حقائب الراكب .

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وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هثيم عبد الحكم مأمور الجمرك، تحت إشراف ابراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش الراكب، فتبين وجود 500 قرص من أقراص كونترمال المخدرة، و8 زجاجات كونترمال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 59 لسنة 2020 بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .