مصر | إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة في ترعة البراجيل بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة في ترعة البراجيل بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشلت قوات الدفاع المدني بالجيزة 3 أشخاص، أصيبوا إثر سقوط سيارة بترعة البراجيل، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة البراجيل أمام مصنع الجبنة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم، وقوات الحماية المدنية بالجيزة، ورجال المرور، وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال 3 مصابين، جري نقلهم إلى مستشفي أوسيم.

رفعت الإدارة العامة للمرور تنسيقا مع الإدارة العامة للحماية المدنية، السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.