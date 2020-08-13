شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد فى معدل إصابات «كورونا».. وارتفاع حالات الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصُّد والتقصِّى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى الآن 95963 حالة، من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

من جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتطلع إلى مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح الروسى المحتمل ضد وباء كورونا، بينما عمدت دول عدة إلى العودة لسياسة القيود لمواجهة تزايد الإصابات، وعلى رأسها، الأردن وتركيا وسويسرا.

وأوضحت المنظمة أنها على اتصال بالعلماء الروس والسلطات الروسية وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب، مؤكدة ترحيبها بجميع التطورات فى الأبحاث الجارية على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وفى مجال تطوير اللقاحات.

وأضافت أن أى لقاح آمن وفعال ضد الجائحة سيمثل منفعة عالمية عامة، إذ تدعم المنظمة إتاحة الوصول السريع والعادل والمنصف إلى أى لقاحات من هذا القبيل فى جميع أنحاء العالم.

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وناحية أخرى، أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية ببرج العرب عن بروتوكول علاجى جديد لفيروس كورونا المستجد، وتوليف أنسجة مزينة بجزيئات النانو لمقاومة البكتيريا والفيروسات، وذلك من خلال مركز التميز العلمى للدراسات قبل الإكلينيكية للأدوية، الذى يمتلك تقنيات حديثة قادرة على تطوير صناعة الأدوية والمستحضرات العلاجية.

وأكدت الدكتورة دعاء أحمد غريب، القائم بأعمال مدير مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، أن المركز وضع بروتوكولا علاجيا جديدا لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، من خلال استخدام أدوية متاحة ومرخصة من إدارة الغذاء والدواء FDA، حيث إن إعادة استخدام الأدوية المصرح بها تمثل استراتيجية فاعلة لاكتشاف الأدوية ذات الكفاءة والمضادة للفيروس، كما صرحت بذلك منظمة الصحة العالمية التى سمحت باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات، والمضادة للفيروسات، والعوامل المضادة للملاريا.