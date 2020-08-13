مصر | نشرة حوادث الخليج 365: وفاة القيادي الإخواني عصام العريان وسرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: وفاة القيادي الإخواني عصام العريان وسرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

خرج من السجن لـ القبر.. نشطاء عن عصام العريان: حدد قدر "مبارك" فكتبه الله عليه

إحنا دوّبنا 3 ملوك و4 رؤساء جمهورية محمد نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك وقبلهم ملوك، وهؤلاء المتآمرون تخيلوا أننا بريالة ودراويش وما نفهمش حاجة لكننا وفقنا بفضل الخالق.. أخر عبارة قالها قبل أيام من القبض عليه في عام 2013، ليشاء القدر أن يتوفي داخل السجن كما تنبأ للرئيس الأسبق محمد مبارك، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

فريق بحث لكشف سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بـ6 أكتوبر

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات سرقة فيلا المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد، بمدينة 6 أكتوبر، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

جرائم ارتكبها الإخواني عصام العريان.. تعرف عليها

Advertisements

ارتكب القيادي الاخواني عصام الدين محمد حسين العريان الشهير بـ "عصام العريان " نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين عدد من الجرائم ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات في القضايا التي حكم عليه فيه بأحكام تراوحت بين الاعدام شنقًا والسجن المؤبد والحبس ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

اعترض القيادي الإخواني عصام العريان على شهادة شاهد الإثبات الثالث بقائمة أدلة الثبوت بقضية اقتحام الحدود الشرقية المصرية وطلب من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي التحدث اليه، فق سمح القاضي له بالتحدث وأن يبدى طلباته، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

تأجيل استئناف المتهم بالنصب على المواطنين في مليار و200 مليون جنيه

أجلت محكمة جنح مستانف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف المتهم "ع. ع" الشهير بـ"نصاب المليار و200 مليون جنيه" بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار العقارى، علي الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات ورد المبلغ المستولى عليها للضحايا، لجلسة 28 أغسطس الجارى، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

سرق العربية بأسلوب المغافلة.. أمن القاهرة يضبط عاملا في النزهة

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عامل لقيامه بسرقة إحدى السيارات من قائدها بأسلوب المغافلة بمنطقة النزهة، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا ".

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان