شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بورسعيد تعتمد بروتوكول تعامل جديد مع أزمة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد ، اليوم عن اعتماد بروتوكول جديد للتعامل مع حالات الاشتباه و الإصابة بفيروس كورونا

بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة و السكان و رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و في إطار التعاون المستمر بين مديرية الشئون الصحية ببورسعيد و الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد و في ضوء المستجدات الحالية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا covid -19

وأوضح الدكتور أحمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بنود البرتوكول كالاتي

اولا يتم استقبال أي حالات مشتبهة بكافة مستشفيات المحافظة عدا مستشفى الحميات التي تم تخصيصها لعزل الحالات جنبا إلى جنب مع مستشفى المبرة

ثانيا بعد الانتهاء من فرز و تصنيف الحالة و اذا تم تشخيصها علي انها حالة بسيطة حسب القواعد و الأعراف الطبية يتم صرف العلاج لها من المستشفى الذي تمت فيه المراجعة

ثالثا يتم تحويل الحالات في حال الاحتياج الي ذلك وطبقا لما يقرره الاطباء المعالجون الى مستشفى أبو خليفة بعد التنسيق مع الغرفة المركزية بالوزارة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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