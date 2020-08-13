شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج 150 طربة حشيش غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط ترويج 150 طربة لمخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة تخصص بالاتجار فى مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، و بتفتيشه عثر بحوزته علي 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.