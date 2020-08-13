شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي وسقوط مواطن بشارع السوق السياحي بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد شارع السوق السياحي بمدينة أسوان في ساعة متأخرة، أمس، وقوع هبوط أرضي مفاجئ أحدث حفرة بعمق ٣ أمتار.

كانت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قد تلقت إخطارًا بوقوع هبوط أرضي بمدخل السوق السياحي بمدينة أسوان من الناحية الجنوبية بالقرب من مسجد منصور حمادة تقاطع شارع عباس فريد والسوق.

انتقلت قيادات الوحدة المحلية إلى مكان الهبوط، وتم استدعاء فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد اكتساف وقوع الهبوط بالقرب من خط الصرف الصحي، وتم وضع الحواجز والمصدات الحديدية حول موقع الهبوط والذي أحدث فراغات وحفرة بعمق ٣ أمتار بعد انهيار الطبقة الرخامية للشارع الذي أدى لسقوط أحد الأشخاص بداخلها وتم إخراجه.

وجارٍ التأكد من أسباب الهبوط وما إذا كان ناتجًا عن تسرب مياه الصرف، حيث تم قطع المياه عن المنطقة المحيطة بموقع الهبوط.

هبوط أرضي بشارع بالسوق السياحي في أسوان

هبوط أرضي بشارع بالسوق السياحي في أسوان

هبوط أرضي بشارع بالسوق السياحي في أسوان