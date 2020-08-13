"القوى العاملة": تعيين 256 شاباً بمحافظة الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، 256 شابًا، منهم شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1433 شابًا.

وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، إن المديرية، صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 38 عاملًا بإجمالى 92 ألف جنيه، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من نمر ضامن مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يوليو الماضي تلقت المديرية 10 شكاوى مطالب عمالية، تم تحويل 5 منها للمحكمة العمالية، و 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بفض وقفة احتجاجية لـ 800 عامل على خط أنتاج بمصنع فيلوسيتي، وتم تسوية مطالبهم بالتفاوض مع الشركة، والمتمثلة في تقديم ميعاد صرف مرتباتهم قبل عيد الأضحى المبارك، وتم صرف الرواتب فعلا 29 يوليو الماضي.

وأشار "ضامن"، إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 50 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 95 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.