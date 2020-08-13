تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية خلال يوم على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3720 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1980 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 10 مخالفات السير بدون تراخيص، 33 مخالفة موقف عشوائي، 9 مخالفات شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.