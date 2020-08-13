شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن غرق عبارة فى البحيرة وسقوط ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مواطنين على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، أبناء عن غرق عبارة بقرية دمشلى في مركز بدر بالبحيرة، تحمل 3 سيارات و10 أشخاص . وأكد المواطنين أن هناك عدد من المصابين والغرقى داخل العبارة، مشيرين إلى خروج إثنين من سائقى المعدية حتى الآن. وسنوافيكم بالتفاصيل .... Advertisements

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