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شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن غرق عبارة فى البحيرة وسقوط ضحايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مواطنين على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، أبناء عن غرق عبارة بقرية دمشلى في مركز بدر بالبحيرة، تحمل 3 سيارات و10 أشخاص .
وأكد المواطنين أن هناك عدد من المصابين والغرقى داخل العبارة، مشيرين إلى خروج إثنين من سائقى المعدية حتى الآن.
وسنوافيكم بالتفاصيل ....
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