شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 10 ساعات يوميًا.. وسألتحق بـ«العلوم السياسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت الطالبة أماني عاطف الشعراوي، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، إنها تلقت اتصالًا من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإبلاغها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضافت ابنة محافظة المنوفية في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء: «لم أصدق نفسي، ربنا استجاب لدعائي في كل صلاة بأن يرزقني النجاح والتفوق، وعقب علمي بهذا الخبر السعيد سجدت لله شكرًا».

وأشارت الطالبة المتفوقة إلى أنها «في السنوات الماضية كانت تحصل على مركز بين الأوائل على مستوى المعهد، وفى مراحل تعليمى السابقة، وما جعلها تتفوق هذا العام أنها نظمت وقتها، ووضعت جدولا للمذاكرة، فهي سنة استثنائية، وستلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية».

وتابعت: «كنت بذاكر من بعد صلاة الفجر ولمدة 10ساعات، ذاكرت وانتهيت من مذاكرة المنهج ومراجعته عدة مرات خاصة مع توافر الوقت بعد توقف الدروس بسبب كورونا.. أنصح أي طالب بالاجتهاد والتمسك بقراءة القرآن والصلاة»، مشيرة إلى أن والدها فور علمه بالنتيجة قال لها: «رفعت رأسي في السماء».