شكرا لقرائتكم خبر عن "مع بدء عملها".. أول صور من داخل اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على أول صور من داخل اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الجيزة، والتى بدأت فى تلقى نتائج فرع اللجان الفرعية عقب إغلاق باب التصويت وانتهاء عمليات الفرز، ووصل منذ قليل، اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة إلى مقر اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، والكائنة بنادى 6 أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛ لمتابعة الترتيبات الأمنية.

كانت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية بدأت في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمي.

وأغلقت 14 ألف و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

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وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة.