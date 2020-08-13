شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 12 أغسطس، اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث أحاطه وزير خارجية العراق علماً بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة تابعة لحرس الحدود العراقي شمال العراق ومقتل عدد منهم.
وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد، خلال الاتصال، على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلاً عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه.
هذا، وتم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة.
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