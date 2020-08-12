شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة متطورة باستاد جامعة المنيا لـ«فرز الشيوخ»: تضم 12 خط تليفون وإنترنت (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا، برئاسة المستشار أشرف عقيلة، الأربعاء، إنهاء استعداداتها لاستقبال رؤساء اللجان الفرعية عقب انتهاء عمليات الفرز لرصد الأصوات بتجهيز قاعة متطورة باستاد جامعة المنيا .

وقالت اللجنة في تصريحات صحفية إنه تم تخصيص إحدى القاعات الكبرى بمقر استاد جامعة المنيا لعملية رصد الأصوات بكل قسم ومركز من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، مشيرة إلى أنها تضم 12 خط تليفون أرضي، وشبكة إنترنت عالية الجودة، وأجهزة تكييف، ودورات مياه ملحقة، وأجهزة تبريد مياه .

وخصصت اللجنة فرق برئاسة القضاة لكل مركز بهدف رصد الأصوات وتجميعها، لإعداد النتائج الأولية بالدائرة العاشرة ومقرها مدينة المنيا .

«المصري اليوم» رصدت صورًا للقاعة عقب تجهيزها وقبل بدء عملية التصويت والفرز، واستقبال القضاة للرصد .

يذكر أن محافظة المنيا، تضم 557 مركز انتخابي و757 لجنة خصصت لاستقبال 3 مليون و468 ألف و575 ناخب وناخبة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا لانتخاب 5 مرشحين بين 27 مرشح يتنافسون على المقاعد الفردية، وأيضا التصويت لقائمة بنسبة 5 % .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قاعة رصد الاصوات بالمنيا

قاعة رصد الاصوات بالمنيا

قاعة رصد الاصوات بالمنيا

قاعة رصد الاصوات بالمنيا