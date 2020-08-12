شكرا لقرائتكم خبر عن «نهوض وتنمية المرأة» تطالب وزير التعليم بالتدخل لإنهاء أزمة «الولاية التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جمعية نهوض وتنمية المرأة على مدار اليومين الماضيين مئات الاستغاثات من الأمهات واللاتي أبدين غضبهن جراء ما طالعناه على صفحات التواصل الاجتماعي من قرارات لبعض المدارس المصرية باقتصار تسليم الاستمارات والشهادات والأوراق الخاصة بالطلبة للآباء دون الأمهات، مما أثار حفيظة جميع الأمهات.

واستنكرت الجمعية في بيان، الأربعاء، مثل هذه القرارات والتي تؤكد على تعنت وعدم وعي بالظروف المعيشية التي تعيشها الأسر المصرية، وأن اهتمام الأم بالدرجة الأولى ينصب بشؤون أطفالها، وإسناد مثل هذه المسؤوليات من تعليم وغيرها إليها دون الأب، خاصة في ظل انشغال الأب وصب اهتمامه على مصدر رزقه، وغيابه في بعض الظروف من سفر أو بعد مسافات العمل.

وتساءل البيان عن أسباب هذا التمييز غير المبرر بين الأم والأب، والتحيز لطرف دون الآخر، مع التقليل من قيمة المرأة والحد من مسؤولياتها؟ في ظل وجود رئيس دولة يولي المرأة اهتمامًا كبيرا وحكومة ووزير تربية وتعليم على ثقافة ووعي كبيرين؟ والذي تلمسناه عام 2017 بعد إصدار معاليه قرار يوضح مدى شعور وزارة التربية والتعليم بالمعاناة التي تتعرض لها الأمهات المنفصلات عن أزواجهنّ بخصوص المسائل والأمور التعليمية للأولاد، والذي يؤكد بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن دون الحاجة لحكم قضائي، وكنا قد أشدنا في جمعية نهوض وتنمية المرأة بهذا القرار الذي يعمل بدون شك على تيسير تلك الأمور على الأمهات، كما أنه يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث تستمر قضية الولاية التعليمية بين الآباء والأمهات في المحاكم لفترات طويلة مما يؤثر سلبًا على مستقبل الطفل ومصلحته.

وذكر البيان «نص القرار على أن الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك، كما أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن بها إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، ولا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر، ولا تُخل الولاية التعليمية بحق ولى الأمر كولي طبيعي في متابعة أولاده دراسيًا بما لا يسبب أذى للطفل».

وطالب البيان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالنظر في مثل هذه القرارات مع تخفيف الإجراءات المتبعة، تسهيلًا على الأسر المصرية، خاصة الأمهات، حيث أنها قرارات غير مبررة ولا تتناسب مع الظروف المعيشية التي تعيشها أغلب الأسر المصرية.

ودعا المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المنوطة بشؤون المرأة المصرية، بالوقوف بجانب الأم والمرأة المصرية كعادتها، والتصدي لمثل هذه القرارات التي يرى البعض أنها تحط من شأن المرأة المصرية، وتجعلها تقف عاجزة أمام إدارة شؤون أطفالها وأسرتها بصفة عامة، وتثير الغضب بين أفراد الشعب المصري دون مبرر.

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