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شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: تطبيق الغرامة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل الناخبون على مستوى الجمهورية توافدهم أمس، على لجان اقتراع انتخابات مجلس الشيوخ، وشهد اليوم الثانى للتصويت إقبالا كبيرا، خاصة من السيدات وكبار السن.
وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، سير عملية التصويت فى جميع المحافظات بالتنسيق مع غرفتى العمليات المركزية بمجلس الوزراء و«عمليات المحافظات»، للتأكد من بدء العمل فى جميع اللجان، وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد، لافتًا إلى أن كبار السن والمرأة تصدروا المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.
وأدلى خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بصوته بمدرسة المعهد الأزهرى فى مصر الجديدة، وتفقد عددًا من اللجان بالعاصمة، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة لم تتلق أى شكاوى. وشهدت دائرة شبرا وروض الفرج والساحل، إقبالًا مرتفعًا من الناخبين، وحرصت اللجنة المنظمة على انطلاق عملية التصويت فى الموعد المحدد بدقة، تيسيرًا على المواطنين ومنع عملية التكدس، التزامًا بالأمور الاحترازية الخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما شهدت لجان البساتين ودار السلام، تزايدًا كبيرًا فى أعداد الناخبين.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضى المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته، فى حين أصدرت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا أكد ارتفاع نسبة التصويت فى اليوم الثانى، كما تابعت وزيرة الصحة، تواجد الفرق الطبية بالمقار الانتخابية.
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