شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفة تعدي بالبناء في بني مزار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، برئاسة إسماعيل الفحام، رئيس المركز، من إزالة مخالفة تعدي بالبناء على مساحة 60 مترا بدائرة المركز. حررت الوحدة المحلية محضرا بالمخالفة، وإحالة المتهم للنيابة العامة.
شدد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، على التدخل السريع في المهد لإزالة أي مخالفة وعدم استغلال الانتخابات في ارتكاب مخالفات البناء والتعدي علي أراضي الدولة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة مخالفة تعدي بالبناء في بني مزار بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.