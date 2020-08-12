شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفة تعدي بالبناء في بني مزار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، برئاسة إسماعيل الفحام، رئيس المركز، من إزالة مخالفة تعدي بالبناء على مساحة 60 مترا بدائرة المركز. حررت الوحدة المحلية محضرا بالمخالفة، وإحالة المتهم للنيابة العامة.

شدد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، على التدخل السريع في المهد لإزالة أي مخالفة وعدم استغلال الانتخابات في ارتكاب مخالفات البناء والتعدي علي أراضي الدولة.