شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الإرشاد الزراعى يحث المزارعين على المشاركة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية مشاركة كافة المزارعين بإيجابية، والادلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتي مساء غدا الأربعاء، لافتا الى ان المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على كل مصري، لاختيار ممثليه بالبرلمان.

وفي سياق متصل، أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، منشورا توعويا تم تعميمه على الادارات العامة للإرشاد الزراعي بالمحافظات، والأقسام التابعة لها بكافة المراكز والقرى، لحث المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم الى ضرورة المشاركة في الانتخابات.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وفقا لما جاء بالمنشور، إلى أن المشاركة فى الانتخابات بصفة عامة واجب وطنى وحق كفله الدستور لكافة المواطنين ولا يجب التنازل عنه، لافتا إلى أن مشاركة السكان الريفيين لها أهمية وتأثير واضح في العملية الانتخابية، خاصة وأن عودة مجلس الشيوخ من جديد كغرفة ثانية للحياة النيابية سيكون له دور أساسى فى ترسيخ دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة.

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وأكد عزوز أيضا أهمية مشاركة المرأة الريفية فى كافة الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها العمود الفقري للمجتمع الريفي، وشريك أساسي في تنمية الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن ذلك الأمر لا يقل أهمية عن دورها الاجتماعي والإنتاجي.

كما تم تكليف قناة مصر الزراعية، بتكثيف العمل خلال الفترة المقيلة، للقيام بدورها الإرشادي، لتوعية وحث المزارعين على المشاركة، من خلال بث التنويهات الإرشادية، التي تؤكد الدور الهام لمجلس الشيوخ في المرحلة القادمة، وكذلك تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ووجه رئيس قطاع الارشاد الزراعي، بضرورة توعية المزراعين بالالتزام ايضا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»،.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد قام امس بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ أمام لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر بالقاهرة كما قام قيادات الوزارة بالتصويت في الانتخابات أمام لجانهم الانتخابية المختلفة.