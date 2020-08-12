شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مع توقعات بفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض الدرجات حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78%.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بحلايب وشلاتين.