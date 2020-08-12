التسليم الأحد.. جهاز أكتوبر الجديدة يعلن إجراءات استلام شقق سكن مصر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تسليم أول دفعة من شقق مشروع سكن مصر، يوم 16 أغسطس الجاري، حيث سيتم تسليم 716 وحدة سكنية كمرحلة أولى.

ويقع مشروع سكن مصر على مساحة 125 فدانًا، على طريق الواحات، وجوار منطقة الـ800 فدان، حيث يتكون المشروع من 177 عمارة سكنية، يتخللها عدد 12 وحدة إداري و36 وحدة تجارية داخل العمارات، بالإضافة لمنطقة مباني الخدمات، والجاري تنفيذها (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجاري).

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد على النحو التالي:

يتم تسليم أرقام العمارات 88 - 89- 90 - 82 خلال الفترة من 16 وحتى 19 أغسطس، وأرقام العمارات 81 - 98- 99- 80، خلال الفترة من 21 وحتى 26 أغسطس الجاري، وأرقام العمارات 74- 73- 72- 66، خلال الفترة من 27 أغسطس، وحتى 2 سبتمبر.

كما سيتم تسليم العمارات أرقام 65- 64- 63- 62 أيام 6 وحتى 9 سبتمبر، وأرقام العمارات 61- 1- 2- 3، أيام 13 وحتى 16 سبتمبر المقبل.

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كما سيتم تسليم ارقام العمارات 5- 84- 85- 86، أيام 20 وحتى 23 سبتمبر، وأرقام عمارات 83- 87- 100- 28، أيام 27 وحتى 90 سبتمبر، إلى جانب تسليم أرقام عمارات 53 و52 يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، كما تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لتسليم المتخلفين عن الحضور في المواعيد المعلنة.

وأعلن الجهاز إجراءات استلام شقق سكن مصر والتي جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد المستحقات المالية المطلوبة والتي تتمثل في استكمال سداد المقدم لـ20%، وسداد 10% من ثمن الوحدة دفعة استلام، و1.5% مصروفات إدارية ومجلس أمناء، ثم سداد وديعة الصيانة والتي تقدر بـ5% من ثمن الشقة.

وأكد الجهاز أنه يتم الحصول على إخطار التخصيص وكشف حساب وبيان بالأقساط المتبقية.

أما الخطوة الثانية تتمثل في التوجه لمركز خدمة المواطنين بمقر الجهاز بحي المستقبل، وسداد رسوم خدمة 116 جنيها، ثم دفع 2735 رسوم الغاز، واستلام 3 خطابات موجهين إلى شركة الكهرباء وشركة المياه وشركة الغاز.

وأوضح الجهاز أنه بعد ذلك يتم استلام خطاب موجه للموقع والذهاب لاستلام الوحدة والتوقيع على محضر الاستلام، وتسليم الشركة المنفذة للوحدة النسخة الكربونية من محضر الاستلام، وختمك واعتماد النسخة الأصل من المحضر بمقر الجهاز.