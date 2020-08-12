أخبار مصر | مصري يحصل على  58 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصري يحصل على 58 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري بلغت 14 ألفاً و317 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 58 ألفا و800 جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أحمد.ذ.أ.ب" الذي يعمل لدي مؤسسة للمقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المواطن "أحمد.ذ.أ.ب" واستجابت بعد التفاوض وديا علي صرف مستحقات المواطن البالغ 14 ألفا و317 ريالا سعوديا.

واستلم المواطن الشيك الخاص بمستحقاته مسحوب على بنك الراجحى السعودي ، فرع قريش، وقدم الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بجدة، وللشركة وبذلك أسدلت الستار على شكوى المواطن وديا .